Milano: rapina con coltello farmacia, arrestato pregiudicato 23enne

- Un pregiudicato di 23 anni è stato arrestato in flagranza a Magenta (Mi) perché ritenuto l’autore di rapina a mano armata consumata alle 18:15 di ieri ai danni di una farmacia nel comune dell’hinterland di Milano. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il ragazzo avrebbe costretto farmacista al banco a consegnargli sotto minaccia di coltello mille euro. I militari intervenuti hanno rinvenuti vicino al negozio alcuni abiti e il berretto verde utilizzati dal malvivente come riscontrato dalle testimonianze acquisite e dai filmati di videosorveglianza. Con questi elementi gli uomini dell’Arma in poche ore hanno identificato e rintracciato il 23enne. Addosso aveva solo parte della refurtiva, 100 euro, che è stata restituita alla farmacia. (Rem)