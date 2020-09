Scuola: assessorato Regione Lazio, attivate misure tutela studenti disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assistenza specialistica, assistenza sensoriale, comunicazione aumentativa alternativa, trasporto scolastico, test sierologici per il controllo del Covid-19. Sono questi "gli avvisi e le misure messe in campo dalla Regione Lazio, e in particolare dall'assessorato al Lavoro, scuola e formazione, per gli alunni con disabilità e con particolari difficoltà. Rispetto al passato, quest'anno sono state introdotte procedure più snelle, oltre all'introduzione di tutele legate alla peculiare situazione sanitaria in corso". Così in una nota l'assessorato al Lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio. "A fine agosto, per quanto riguarda l'assistenza specialistica - spiega - è stato approvato l'elenco delle istituzioni scolastiche-formative ammesse al finanziamento, pari a 154, ulteriormente poi estese di altre 36 scuole. Per la realizzazione della misura è previsto un impegno complessivo di 24,5 milioni. Due giorni fa, inoltre, è stato pubblicato un nuovo avviso per dare la possibilità a ulteriori istituti di richiedere l'assistenza specialistica e dare risposta a tutti i bisogni. Per quanto riguarda l'assistenza sensoriale, per l'anno scolastico in corso è previsto un sostegno dedicato in 484 istituzioni scolastiche e formative, rivolto a 473 alunni non vedenti o ipovedenti e a 705 alunni non udenti o ipoacustici". (segue) (Com)