Ungheria: Orban, estesa moratoria su rimborso prestiti sino a metà del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha deciso di estendere una moratoria sul rimborso dei prestiti per gruppi specifici di famiglie e anche per alcune imprese sino alla metà del 2021. Lo ha detto il primo ministro Viktor Orban in un video pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook. Orban ha detto che le famiglie con bambini, i mutuatari in pensione, i disoccupati e coloro che partecipano a programmi di lavori pubblici vedranno la moratoria sui prestiti prorogata di sei mesi. Le aziende che hanno visto diminuire le entrate del 25 per cento potranno inoltre ottenere un'estensione della moratoria sui rimborsi dei prestiti fino a metà 2021, ha aggiunto il capo del governo di Budapest. (Vap)