Cultura: da Mibact 200mila euro per acquisto di libri destinati alle 25 biblioteche del Comune di Milano

- Il Comune di Milano ha partecipato con successo al bando del Mibact che ha stanziato, come misura straordinaria di sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria, 30 milioni di euro da destinare alle biblioteche aperte al pubblico - dello Stato, degli enti territoriali, dei centri culturali - per l'acquisto di libri presso le librerie della propria area metropolitana. Lo comunica in una nota Palazzo Marino che precisa che i contribuiti ricevuti ammontano a 200 mila euro. Sollecitato anche dai 12 assessori alla Cultura delle principali città italiane, questo bando è un importante intervento di sostegno alle librerie indipendenti, preziosi presidi di cultura e socialità nei quartieri milanesi, elementi portanti di quella prossimità territoriale che è obbiettivo primario nella visione della città a 15 minuti. Gli acquisti finanziati dal Mibact avranno l'effetto di arricchire i cataloghi a disposizione degli utenti delle biblioteche civiche, che hanno svolto un ruolo cruciale durante i mesi di questa emergenza sanitaria in termini di supporto e dialogo culturale con la comunità. (segue) (com)