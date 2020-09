Migranti: Viminale, a giorni 127 richiedenti asilo trasferiti in Germania e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono, sulla base dell’accordo di Malta, i ricollocamenti di richiedenti asilo in Europa: 60 partiranno il prossimo 24 settembre verso la Germania e altri 67 saranno trasferiti il 1 ottobre in Francia. Sono in corso di organizzazione i ricollocamenti in Portogallo, Romania e Finlandia. Lo rende noto il Viminale, che ricorda come dopo gli accordi Malta siano stati ricollocati 689 richiedenti asilo in altri paesi europei, di cui 189 dopo il periodo di lockdown, in cui le procedure di ricollocamento sono state sospese per poi riprendere lo scorso 25 giugno. I ricollocamenti, organizzati dal dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione diretto dal prefetto Michele di Bari, sono avvenuti, su base volontaria, in 11 paesi europei e hanno riguardato complessivamente, dal primo gennaio 2019 al 12 agosto 2020, 814 richiedenti asilo. I paesi in cui è stato effettuato il maggior numero di trasferimenti sono: Francia, con 422 richiedenti asilo (di cui 369 dopo Malta e 62 dopo il lockdown), e Germania, con 246 richiedenti asilo (di cui 238 dopo Malta e 106 dopo la ripresa dei voli charter). Seguono il Portogallo con 60 trasferimenti, l’Irlanda con 29, il Lussemburgo con 23 e la Spagna con 15. (Rin)