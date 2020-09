Roma: scoperta piantagione di marijuana in un orto a Capena, arrestato uomo di 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l’attività dei carabinieri di Monterotondo che hanno scoperto una piantagione di marijuana a Capena ed arrestato il "coltivatore illegale". Un altro arresto, di una donna, sempre per reati legati al mondo degli stupefacenti, ma per una precedente indagine. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Monterotondo hanno tratto in arresto in flagranza di reato, al termine di una attività investigativa, un quarantenne di origini salernitane che nel terreno retrostante la propria abitazione nelle campagne di Capena aveva pensato bene di coltivare, occultate nell’orto, tra zucchine melanzane e pomodori, alcune piante di marijuana. Grazie ad una irruzione nella villetta, i carabinieri del Nor hanno posto fine all’attività illecita, constatando che il "coltivatore illegale di droga" aveva occultato una parte dell’orto con una copertura di plastica nera, lasciando in bella mostra solo gli ortaggi. Al termine dell’irruzione è stato così arrestato anche per lo stupefacente rinvenuto nell’abitazione, già essiccato e pronto per la vendita, insieme a materiale da confezionamento (buste per le dosi e bilancino). Sempre in tema di lotta allo spaccio degli stupefacenti, un trentenne romano è stato tratto in arresto dai carabinieri di Mentana che hanno eseguito un ordine di carcerazione poiché era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una operazione antidroga dello scorso giugno della compagnia carabinieri di Roma Montesacro, ma i carabinieri di Mentana in più occasione durante i controlli di routine avevano constatato la violazioni degli obblighi imposti dalla misura cautelare ed hanno così chiesto ed ottenuto l’inasprimento della misura con la traduzione in carcere. (Rer)