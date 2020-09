Ue: stampa tedesca, Commissione punta a sistema europeo per i pagamenti elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sistema di pagamenti elettronici standardizzato per l’intera Unione europea. È questo l’obiettivo della nuova strategia sui pagamenti che la Commissione europea vuole adottare mercoledì prossimo, secondo quanto emerge da una bozza visionata dal quotidiano "Handelsblatt". "La Commissione mira alla piena attuazione dei pagamenti istantanei nell'Ue entro la fine del 2021", afferma il documento, secondo cui a tal fine sono necessarie regole uniformi, standard tecnici uniformi e un'infrastruttura corrispondente. Sinora il mercato europeo è stato frammentato, denuncia la Commissione, a eccezione delle carte di credito dei fornitori globali e delle soluzioni fornite da grandi gruppi tecnologici, non esiste un strumento di pagamento digitale che possa essere utilizzato nei negozi e online in tutta Europa. L'obiettivo è disporre di soluzioni paneuropee competitive. (Geb)