Migranti: Viminale, da gennaio 1.828 rimpatri, 710 dopo il lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno ha ricordato oggi dopo la sostanziale sospensione nel periodo di lockdown sono ripresi i rimpatri dei migranti. Dal primo gennaio 2020 ad oggi - comunica il Viminale - il numero complessivo è pari a 1.828, di cui 717 in Tunisia e 384 in Albania. 710 sono i rimpatri effettuati dopo il lockdown. In particolare, verso la Tunisia sono ripresi, lo scorso 16 luglio, i voli charter bisettimanali: in una prima fase per un numero massimo di 20 espulsi per volo, dal 10 agosto 40 per volo (80 su base settimanale), secondo quanto previsto dagli accordi vigenti con il paese nordafricano. Questo ha consentito l’allontanamento dal territorio nazionale, da quella data ad oggi, di 536 cittadini tunisini. Sono complessivamente 710, come detto, i rimpatri avvenuti dopo il periodo di lockdown. (Rin)