Milano: ubriaco maltratta compagna davanti figli minorenni, arrestato 45enne

- Un italiano di 45 anni è stato sottoposto alla misura di custodia cautelare in carcere perché avrebbe commesso nei confronti della convivente violenze morali e fisiche, costringendola a subire atti sessuali e procurandole lesioni. Dalle indagini dei Carabinieri della stazione Milano Rogoredo, nate dalla denuncia della donna, è emerso che l’uomo, tra maggio e agosto 2020, quando si ubriacava, avrebbe maltrattato la compagna anche in presenza dei figli minorenni di lei. I militari dell’Arma hanno rintracciato con l’ausilio dei colleghi di Chivasso il 45enne a Montanaro (To) dove hanno eseguito la misura, emessa dal gip di Milano su richiesta della Procura. L’uomo, incensurato e disoccupato, si trova adesso nella casa circondariale di Ivrea (To). (Rem)