Coronavirus: uno studente positivo al collegio San Giuseppe De Merode, chiudono i licei

- Chiude per covid il collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, a piazza di Spagna, Roma. Uno studente, infatti, è risultato positivo al tampone, imponendo al prestigioso istituto, la chiusura fino al 1 ottobre sia del liceo scientifico che classico mentre restano invariate le attività didattiche della scuola primaria e la scuola media. I due plessi infatti hanno ingressi diversi. Per i ragazzi dei licei la didattica proseguirà regolarmente con le video lezioni, partite già questa mattina. Ogni studente, infatti, ha un codice d'accesso che gli consente di seguire anche da remoto. A causa dello stop didattico in presenza anche l'inaugurazione dell'anno scolastico, prevista per il 26 settembre, è stata annullata. Il collegio De Merode non è però l'unico istituto a dover fare i conti con il coronavirus. Ieri all'Highlands institute di via della Scultura a Roma, un bambino di una classe primaria è risultato positivo al Covid-19, e l’intera classe frequentata dall'alunno è stata posta in quarantena dalla Asl di competenza. Secondo quanto si apprende la comunità cinese ha vietato ai bambini di frequentare la scuola. (Rer)