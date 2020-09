Thailandia: Bangkok, migliaia di manifestanti in piazza per chiedere riforme democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone si sono radunate oggi a Bangkok, nella piazza Sanam Luang, sotto una leggera pioggia, per la prima di due giornate di manifestazioni organizzate per chiedere la fine del governo sostenuto dalla giunta militare formalmente sciolta e una nuova costituzione. Le autorità hanno parlato di cinquemila persone. La protesta ha avuto inizio nel vicino campus Prachan dell’Università Thammasat. I manifestanti, in maggioranza giovani, chiedono anche la riforma della monarchia, in particolare l’abolizione del reato di lesa maestà. La richiesta ha provocato forti reazioni da parte dei settori conservatori della società, ma ha ottenuto l’appoggio anche degli attivisti veterani del Fronte unito per la democrazia contro la dittatura (Udd), che da tempo tenevano un profilo basso. Per domani è in programma una marcia contro la dittatura. Il percorso non è stato ancora reso noto dagli organizzatori, ma non sarà il Palazzo del governo, come previsto inizialmente. Sono stati schierati più di ottomila agenti di polizia ed è vietato radunarsi in un raggio di 150 metri dal Grande palazzo reale e dagli altri edifici reali e in un raggio di 50 metri dalla Corte suprema. (segue) (Fim)