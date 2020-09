Thailandia: Bangkok, migliaia di manifestanti in piazza per chiedere riforme democratiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 settembre il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione e ha sollecitato i gruppi di attivisti anti-governativi attivi nel paese ad accantonare i piani di protesta e ad attendere che il paese abbia superato l’epidemia di coronavirus. Il capo del governo thailandese ha esortato i cittadini del paese a unire le forze contro l’emergenza sanitaria rinviando a un momento successivo le divisioni politiche. Prayuth ha dichiarato che in questo momento qualunque manifestazione rischierebbe di innescare una seconda ondata di contagi nel paese, danneggiando la vita di oltre dieci milioni di persone ed esacerbando ulteriormente i problemi di natura economica. Il premier ha aggiunto di aver compreso la richiesta di cambiamento dei manifestanti: “Rispetto le vostre opinioni, ma oggi la Thailandia sconta problemi cui dobbiamo far fronte con urgenza: mitigare le perdite economiche causate dalla pandemia. Non possiamo rischiare di peggiorare ulteriormente la situazione”. (segue) (Fim)