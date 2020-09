Roma: lascia l'anziana madre malata sul pianerottolo di casa, arrestato per maltrattamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lascia l'anziana madre sul pianerottolo di casa, impedendole di entrare e di poter prendere la bombola per la terapia respiratoria di cui necessita. È accaduto ieri, in zona San Paolo. Sul posto gli agenti del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset. A chiamare i soccorsi la figlia della donna e sorella di Z.M., 47enne romano. L'uomo, in evidente stato di agitazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, è stato trovato dai poliziotti nel cortile dello stabile mentre continuava ad inveire contro la madre. Gli agenti hanno quindi preso contatti con la sorella la quale ha raccontato loro che durante la notte il fratello, ubriaco, aveva prima insultato e minacciato sia lei che la madre e, non contento, in mattinata aveva cacciato di casa l'anziana madre, che abita con lui, lasciandola seduta su una sedia sul pianerottolo e rinchiudendosi all'interno dell'abitazione. La sorella, abitante nello stesso stabile, accortasi della cosa, aveva quindi portato la mamma a casa sua ma l'anziana donna, invalida, necessita di una terapia respiratoria con l'utilizzo di una bombola che il fratello non le permetteva di prendere. I poliziotti a questo punto si sono subito portati presso l'abitazione del fratello e, trovando la porta socchiusa, sono entrati, hanno preso la bombola che hanno portato immediatamente alla donna avvisando il 118 che, giunto sul posto, ha trasportato con urgenza l'anziana signora in ospedale per insufficienza respiratoria. La vittima, una volta in ospedale, ha sporto denuncia contro il figlio per le continue minacce e i maltrattamenti. Avvisato il Magistrato antiviolenza, questi ha confermato l'arresto di Z.M. che è stato quindi associato alla casa circondariale di Regina Coeli. (Rer)