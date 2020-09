Milano: aggredisce poliziotti intervenuti per sedare lite, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 43enne marocchino è stato arrestato ieri a Milano per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 14 agli agenti della Questura, impegnati nelle vicinanze di piazza Castello per un servizio anti-Covid, è stata segnalata una lite in corso tra due uomini. Quando il 43enne ha visto avvicinarsi i poliziotti ha cominciato inverire e si è scagliato contro gli agenti a calci e pugni. Nella colluttazione uno degli agenti ha riportato una lesione al menisco, guaribile in 7 giorni. (Rem)