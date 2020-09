Perù: non passa la mozione per destituire il presidente Martin Vizcarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, rimane in carica: al Congresso non sono stati raggiunti gli 87 voti necessari per estrometterlo per “incapacità morale”. La mozione per la sua destituzione ha ricevuto 32 voti a favore e 78 contro, mentre 15 parlamentari si sono astenuti. Una settimana prima, l’11 settembre, la mozione era stata ammessa con 65 voti favorevoli, 36 contrari e 24 astensioni, su un totale di 130 seggi. Da allora alcuni partiti hanno cambiato posizione. Il capo di Stato, diversamente da quanto era stato annunciato, si è presentato in aula e ha parlato per 14 minuti: ha ribadito che le registrazioni audio sulle quali sono state basate le accuse – riguardanti contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing – non sono stati verificati e che saranno messi a disposizione del pubblico ministero; inoltre, ha mostrato due lettere di Karem Roca, ex assistente amministrativo dell’ufficio presidenziale e protagonista degli audio, contenenti rettifiche riguardo ad alcune sue affermazioni. Vizcarra ha poi lasciato l’aula senza rispondere alle domande, per recarsi a Trujillo, nella regione di La Libertad, per una visita di lavoro. Il suo avvocato, Roberto Pereira, è rimasto e ha chiarito che la difesa non era relativa ai fatti contestati ma alla procedura di destituzione. Quindi, è iniziato un dibattito di sette ore, durante il quale sono emerse le divisioni tra le forze politiche e al loro interno che hanno determinato il fallimento dell’inziativa.Alla vigilia solo un gruppo, Unione per il Perù, aveva dichiarato con certezza che avrebbe votato a favore della mozione. Altre formazioni non avevano ufficializzato le loro posizioni. Unione per il Perù ha confermato il suo sostegno, così come il Fronte popolare agricolo per il Perù (Frepap). Podemos Perù, a favore nella precedente mozione, si è invece astenuto, mentre Alleanza per il progresso, prima favorevole, ha votato contro (con un’astensione). Il partito Morado ha mantenuto la sua posizione contraria. Gli altri partiti si sono espressi prevalentemente contro, con il dissenso di alcuni loro esponenti che invece hanno votato a favore della mozione.Il contratto finito al centro delle polemiche, secondo quanto riferito dal quotidiano “El Comercio”, è quello stipulato nell’aprile 2020, in piena emergenza coronavirus, per eseguire “attività motivazionali attraverso conferenze virtuali volte a migliorare il rendimento lavorativo, personale e sociale dei funzionari” del ministero. Il compenso per la prima videoconferenza è stato di 10 mila sol (circa 2.300 euro). Dopo essere finito al centro dell’attenzione mediatica il contratto è stato sospeso e lo stesso ministero ha annunciato l’avvio di un'indagine interna per individuare eventuali irregolarità.In una successiva conferenza stampa il presidente Vizcarra ha ammesso di conoscere il cantante dai tempi della campagna elettorale del 2016 che portò alla presidenza Pedro Pablo Kuczynski. La vicenda, culminata nelle dimissioni dell’allora ministra della Cultura Sonia Guillen, è tornata alla ribalta dopo la diffusione da parte del deputato Edgar Alarcon, del partito Unione per il Perù, di alcuni audio da cui emerge un presunto tentativo da parte del presidente di coordinarsi con i funzionari per cercare di sviare le indagini. Nei giorni scorsi il governo del Perù ha presentato ricorso davanti al Tribunale costituzionale (Tc) per fermare la mozione, ma la Corte ha respinto la richiesta con cinque voti contrari e due a favore.Secondo quanto emerso da un recente sondaggio condotto da Ipsos Perù, il 79 per cento dei peruviani ritiene che il presidente Martin Vizcarra debba portare a termine il suo mandato. Secondo lo studio solo il 19 per cento chiede che venga sostituito dal presidente del Congresso, Manuel Merino de Lama, del partito Azione popolare. Secondo il 41 per cento la condotta di Vizcarra è “non corretta ma non grave” e il capo dello Stato dovrebbe essere indagato quando porterà a termine il suo mandato, il prossimo luglio. Il 28 per cento ritiene la condotta del presidente “grave” e lo accusa di avere mentito, ma concorda sul fatto che le indagini debbano svolgersi a fine mandato. Il 19 per cento pensa che Vizcarra non abbia “nessuna colpa” e riconduce la denuncia a “un complotto di un settore dell’opposizione”. Solo il nove per cento ritiene che il capo dello stato debba essere rimosso dal suo ncarico dal parlamento. (Mec)