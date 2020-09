Qatar, secondo il funzionario Usa per il Golfo Doha normalizzerà i rapporti con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci aspettiamo che il Qatar finisca per normalizzare le proprie relazioni con Israele malgrado le forti critiche di Doha agli accordi stretti da Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Lo ha affermato Timothy Lenderking, vice assistente segretario di Stato Usa per i paesi del Golfo, come riferisce il quotidiano saudita "Arab News".Durante una videoconferenza, Lenderking ha ricordato che il Qatar è stato il primo paese del Golfo a permettere a Israele l'apertura di un ufficio nella propria capitale, Doha, e ha aggiunto che "il Qatar si interfaccia con Israele e lo fa apertamente da vari anni. Ricordiamo il ruolo del Qatar in un cessate il fuoco tra Hamas e Israele due settimane fa: un eccellente esempio della diplomazia qatariota grazie alla quale Doha può utilizzare la propria influenza per migliorare la situazione". Lenderking ha aggiunto che il Qatar ha sviluppato relazioni positive con funzionari israeliani, sottolineando che "ciascun paese si muoverà con il proprio passo e secondo propri criteri verso la normalizzazione".All'indomani della firma degli Accordi di Abramo a Washington, Lolwah Alkhater, assistente ministro degli Esteri del Qatar, ha affermato che non ci sarà normalizzazione tra Doha e Israele finché i palestinesi continueranno a vivere sotto occupazione. Secondo Alkhater, per il Qatar la normalizzazione non è al cuore del conflitto e quindi non può esserne la risposta. "Il fulcro di questo conflitto sono le condizioni critiche che i palestinesi stanno vivendo come popolo senza un paese". (Res)