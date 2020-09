Ambiente: Coldiretti, Covid spinge svolta verde per un italiano su quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia spinge la svolta verde nei comportamenti degli italiani con più di un abitante del belpaese su quattro (27 per cento) che acquista più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a prima del Covid. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione del primo ciclo "food tour" in città per imparare a conoscere le specialità del territorio passeggiando in bicicletta tra le vie della città lungo tutta la Penisola nell'ambito della settimana della mobilità sostenibile realizzato insieme alla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) con percorsi nelle principali città con tappe nelle rete dei mercati di Campagna amica dove incontrare gli agricoltori locali e i loro prodotti a chilometri zero. Dall'acquisto di prodotti a minor impatto ambientale al taglio degli sprechi, dall'interesse per le energie rinnovabili al riciclo, dalla sharing economy alla mobilità più sostenibile sono molti – sottolinea la Coldiretti - i segnali che indicano una crescente attenzione alla riduzione del consumo delle risorse del pianeta. Gli italiani sono protagonisti di una vera è propria svolta verde nei comportamenti favorita anche dall'emergenza Covid. Per migliorare la situazione ambientale secondo l'indagine Coldiretti/Ixe' il 59 per cento degli italiani ritiene che siano necessari interventi radicali e urgentissimi sullo stile di vita. Se poi si guarda alle scelte che ognuno è disposto a fare per tutelare l'ambiente – evidenzia la Coldiretti – esiste una schiacciante maggioranza del 72 per cento che sarebbe disposta a ridurre gli spostamenti in auto, scooter e motocicletta mentre più di 8 su 10 (82 per cento) preferisce prodotti made in Italy per sostenere l'economia, l'occupazione e valorizzare le risorse del territorio. (segue) (Com)