Stadio Roma: Celli (RtR), balletto Raggi non aiuta Capitale, serve opera per la città

- "Prima no, poi ni, ora sì. È il balletto sullo Stadio della sindaca Raggi, che in questi quattro anni ha prima bloccato l'opera, poi cominciato un lunghissimo iter di modifica con numerosi stop, inchieste della magistratura e veleni interni alla maggioranza. Ora si dice pronta a portare il progetto in Aula entro Natale". Così la capogruppo in Campidoglio della lista civica RtR, Svetlana Celli. "Peccato che nessuno di noi consiglieri - aggiunge Celli - abbia potuto visionare il progetto, che resta un mistero. Non sappiamo se alcune priorità siano soddisfatte appieno. Cose non secondarie, come la viabilità o l'interesse pubblico. Se la Raggi non avesse bocciato il progetto precedente, molto più bello e funzionale per la città, oggi lo stadio stava per essere inaugurato. Nessuno può permettersi di rinunciare a un investimento privato da 75O milioni di euro, che porterà lavoro e opere strategiche, specie in una situazione economica difficile. Purtroppo dalle dichiarazione di molti consiglieri di maggioranza non sembra valutata questa enorme opportunità per Roma. Vorremmo un dibattito esteso a tutte le forze politiche, vorremmo poter vedere il progetto, analizzarlo e soprattutto vederlo approdare in Aula Giulio Cesare. Roma è stanca di tweet e post sui social, tutta propaganda autoreferenziale, è stanca della campagna elettorale permanente in cui è stata trascinata dalla prima cittadina. La nostra città ha fame di innovazione, di futuro e di migliorare le sue infrastrutture. Avevamo concepito questa grande opera privata con queste finalità. Oggi non sappiamo cosa sia diventato il progetto. Per questo è prioritario per la prima cittadina uscire dall'isolamento in cui si è chiusa".(Com)