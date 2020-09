Turchia: tre nuovi Navtex per esercitazioni nel Mediterraneo e nel mar Morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha emesso tre nuovi avvisi ai naviganti (Navtex) nel Mediterraneo e nel mar Morto. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah". Secondo fonti non meglio specificate citate dalla testata, la marina turca effettuerà esercitazioni di tiro tra il 19 e il 20 settembre nel Mediterraneo e tra il 21 e il 27 nel mar Nero, al largo della provincia settentrionale turca di Sinop. Un ulteriore navtex si riferisce all'imbarcazione per esplorazioni sismiche Barbaros Hayreddin Pasa nel Mediterraneo fino al 18 ottobre. In precedenza, la Turchia ha emesso un avviso ai naviganti relatico alle attività di prospezione della Yavuz nel Mediterraneo orientale fino al 12 ottobre. (Tua)