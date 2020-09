© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha annunciato su Twitter di essere positivo al coronavirus ma asintomatico. "Mi sono immediatamente messo in isolamento nel mio domicilio in conformità alle regole sanitarie decise dal governo. Non presento alcun sintomo. Resterò in isolamento per sette giorni. Continuo a esercitare le mie funzioni", ha scritto il ministro sul social network. (Frp)