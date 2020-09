Coronavirus: ordinanza sindaco Formia, obbligo mascherine nei luoghi pubblici anche all'esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obbligo di mascherina nei luoghi pubblici, anche all’esterno, per tutta la giornata. È quanto stabilisce un'ordinanza del sindaco di Formia (Lt), Paola Villa. La decisione è maturata dopo il recente focolaio che ha coinvolto il comune con 17 positivi comunicati ieri e riferibili al cluster del mercato ittico. "Ogni cittadino, quando esce dalla propria abitazione e si trova in un luogo pubblico - si legge nell'ordinanza - deve obbligatoriamente indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto - prodotte, in materiale multistrato, idonea a fornire una adeguata barriera per la protezione del naso e della bocca), salvo situazioni in cui è previsto l’utilizzo di mascherine con protezione di livello superiore (particolari luoghi di lavoro sensibili). La mascherina, inoltre, deve essere sempre utilizzata in ambienti chiusi, nei luoghi aperti al pubblico o in luoghi in cui si incontrano persone". (Com)