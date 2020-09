Montenegro: Krivokapic, passaggio del potere avverrà pacificamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio del potere in Montenegro avverrà in maniera pacifica. Lo ha detto il leader della coalizione "Per il futuro del Montenegro", Zdravko Krivokapic, secondo cui il passaggio di consegne avverrà serenamente nel paese balcanico, nonostante le pressioni esterne che sono un “fatto naturale” per Pogdorica. Krivokapic ha affermato all’emittente “Rts” che lo spirito di libertà in Montenegro è molto evidente e visibile nel paese. (Seb)