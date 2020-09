Russia: coronavirus, superati i 6 mila casi per la prima volta in due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Russia per la prima volta dal 19 luglio ha superato quota 6 mila. È quanto riferito dall’ente operativo per contrastare la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riportato, la crescita giornaliera è stata dello 0,56 per cento, il numero totale di persone infette ha raggiunto 1.097.251. I tassi di crescita giornalieri più bassi sono stati registrati nel distretto autonomo di Nenets (0 per cento), nella regione di Mosca (0,2 per cento), nelle regioni Chuvashia, Cecenia, Mosca, Tula e Smolensk (0,3 per cento ciascuna). Nuovi 212 casi di coronavirus sono stati rilevati a San Pietroburgo, 180 nella regione di Rostov, 175 in quella di Mosca, 164 nella regione di Nizhny Novgorod e 151 nell’area di Voronezh. In totale, 171.450 persone sono attualmente contagiati in Russia. (Rum)