Cultura: chitarrista Jacopo Mastrangelo apre il "Buskers festival" al porto di Ostia

- "Emozionante come il tramonto la performance di Jacopo Mastrangelo ieri sera al Porto turistico di Roma. Il giovane musicista, come si ricorderà, in pieno lockdown, dai tetti di una piazza Navona incantevole e inusuale, imbracciando la sua chitarra, intonò le note di Ennio Morricone. E, dai tetti di Roma, in occasione dell'apertura ufficiale del Roma international festival Buskers, è salito sui tetti che guardano l'approdo lidense ed ha intonato di nuovo le note del grande musicista recentemente scomparso per poi passare a 'Sally' di Vasco Rossi e concludere con il 'Vincerò' dalla Turandot di Puccini". È quanto si legge in una nota del Municipio Roma X. "Iacopo - aggiunge - ha poi ricevuto dalle mani del presidente della commissione Politiche sociali Alessandro Nasetti, una targa ricordo che, allo stesso tempo vuole essere un riconoscimento al contributo offerto dal giovane. Grandi emozioni anche quelle regalate dai 48 elementi di Sio Orchestra e dai primi artisti di strada che si esibiscono lungo i 1.200 metri della promenade portuale lidense. Si prosegue oggi e domani a partire dalle 16.30 con Arte, Musica e spettacolo per quella che è una iniziativa patrocinata dal Municipio X e ideata dall'Agenzia di comunicazione Gruppo Matches di Andrea Cicini".(Com)