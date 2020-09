Sanità: Oms e Unicef annunciano nuova partnership per garantire salute e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oms e l’Unicef annunciano una partnership per garantire la salute e il benessere. È quanto riferisce una nota, secondo cui l’accordo di collaborazione si basa su un solido rapporto di 70 anni tra le due organizzazioni e dà priorità a quattro aree strategiche per l'attenzione e l'azione immediata a tutti i livelli delle organizzazioni: copertura sanitaria universale; salute mentale e benessere e sviluppo psicosociale; emergenze sanitarie pubbliche; e nutrizione materna e infantile. Inoltre, le due organizzazioni hanno firmato un nuovo programma congiunto sulla salute mentale e il benessere psicosociale e lo sviluppo di bambini e adolescenti. Questo sforzo collaborativo di dieci anni promuoverà la salute mentale e il benessere e lo sviluppo psicosociale, aumenterà l'accesso alle cure per le condizioni di salute mentale, ridurrà la sofferenza e migliorerà la qualità della vita di bambini e adolescenti. "La pandemia di Covid-19 ha evidenziato enormi lacune nell'accesso ai servizi di salute, benessere e nutrizione tra i bambini e le popolazioni vulnerabili", ha affermato Henrietta Fore, direttore esecutivo dell'Unicef. “Non c'è mai stato un bisogno più urgente di lavorare insieme. Questo nuovo quadro ci aiuterà a rafforzare i sistemi sanitari e alimentari e ad investire nella salute mentale e nel sostegno psicosociale in tutti i paesi del mondo". "Al centro del nostro lavoro con l'Unicef è fare in modo che ogni bambino non solo sopravviva, ma possa prosperare e trasformare le proprie comunità a favore delle generazioni future", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. (Com)