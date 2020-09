Scuola: commissaria Ue Gabriel, salute di insegnanti e studenti è questione prioritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispettare le regole e prepararci a qualunque evenienza, perché nessuno è in grado di prevedere cosa succederà. Lo ha detto Marjia Gabriel, commissaria europea per l'istruzione e la gioventù a "Caffè Europa" su “Radio Rai 1” parlando dei prossimi sviluppi della pandemia di Covid-19 anche alla luce della riapertura delle scuole in diversi paesi europei. "La salute dei nostri insegnanti, dei nostri studenti è prioritaria ed è indispensabile rispettare le regole sanitarie." Sulla didattica a distanza Gabriel ha aggiunto: "Bisogna disporre di piattaforme con contenuti on-line di alta qualità. In questo modo se ci fosse una nuova chiusura almeno non si bloccherà il processo educativo”. (Res)