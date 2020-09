Grecia: uragano Ianos, due vittime e due persone scomparse in Tessaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono morte e due sono scomparse questa mattina in Tessaglia, nella Grecia centrale, a causa dell’uragano Ianos che sta attraversando per il terso giorno il paese. Nella città di Farsala, in Tessaglia, una donna anziana è stata trovata morta nella sua abitazione dopo che le inondazioni si sono abbattute sulla città. Un allevatore di bestiame considerato disperso dopo essere stato trascinato via dalle forti acque alluvionali di venerdì scorso a Karditsa è stato dichiarato morto. Le immagini diffuse della regione di Karditsa hanno mostrato danni catastrofici dalla tempesta. In quest’area una donna di 40 anni è stata inserita nella lista delle persone scomparse dopo essere stata trascinata via dalle forti correnti del diluvio. Mentre Ianos colpisce gran parte della Grecia con forti venti e forti piogge, le regioni del paese hanno dovuto affrontare pericolose inondazioni che hanno causato diversi danni e messo in trappola circa 30 persone nelle loro case a Farsala. (Gra)