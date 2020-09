Sciascia: Casa (M5s), mostra Racalmuto racconta bellezza da recuperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, insieme al presidente della Camera Roberto Fico, ho avuto l'onore e il piacere di inaugurare la mostra "Leonardo Sciascia e la fotografia", esposizione a cura della Fondazione omonima che presenta per la prima volta al pubblico 27 scatti inediti del grande scrittore. Sciascia nella vita si è distinto come scrittore, giornalista, critico d'arte, insegnante, drammaturgo e politico e la rassegna di Racalmuto svela in maniera inedita che è stato anche un fotografo degno di nota e un grande testimone per immagini del tempo che ha vissuto". Lo afferma in una nota Vittoria Casa, deputato del Movimento 5 stelle e presidente della commissione Cultura scienza e istruzione alla Camera. "I circa settant'anni che ci separano dai contesti urbani, dalle persone e dai paesaggi fotografati da Sciascia - ha sottolineato - ci restituiscono la distanza da quel mondo ma al tempo stesso ci interrogano sul nostro modello di civiltà. Dopo decenni di spopolamento ed emigrazioni, c'è sempre più una coscienza diffusa che la Sicilia contadina e dei borghi storici è un bene inestimabile e da recuperare. Oggi le nuove tecnologie a disposizione, unite a un'amministrazione che deve migliorarsi, possono dare risposte efficaci a questo storico problema", conclude la presidente Casa. (Com)