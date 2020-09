Viabilità: Aspi, su A1 da martedì deviazione obbligatoria sulla A50 tangenziale Ovest di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori sulla competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, chi percorre la A1 Milano-Napoli da Milano in direzione di Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla A50 Tangenziale ovest di Milano. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia che precisa che pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla Tangenziale ovest, si consiglia di uscire allo svincolo di Val Tidone e rientrare dallo stesso, per proseguire in direzione A1/Bologna. Inoltre, dalle 23:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, chi percorre la A1 Milano-Napoli da Bologna in direzione di Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla A50 Tangenziale ovest di Milano.Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla Tangenziale ovest, si consiglia di uscire allo svincolo di Val Tidone e rientrare dallo stesso, per proseguire in direzione A1/Milano. (com)