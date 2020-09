Ue: Fornaro (Leu), futuro paese passa da risorse Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte significativa del futuro dell'Italia "passa da come sapremo investire le risorse europee del Recovery fund". Ne è convinto il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, secondo cui "le risorse in arrivo dall'Europa, infatti, non devono servire solo ad arginare gli effetti della crisi economica, ma soprattutto a recuperare i ritardi strutturali del nostro paese che penalizzano da anni la crescita e la qualità della nostra occupazione. Imprese e cittadini - ha aggiunto - devono essere aiutati ad affrontare i cambiamenti e le sfide della rivoluzione digitale e della transizione ecologica, non lasciando nessuno indietro".(Com)