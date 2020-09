Brasile-Usa: incontro Araujo-Pompeo, questione venezuelana al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo, ha accolto ieri sera a Boa Vista il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ha previsto una tappa nello Stato brasiliano di Roraima, al confine con il Venezuela, nell’ambito della visita che lo vede impegnato dal 17 al 20 settembre in diversi paesi dell’America Latina (Colombia, Guyana e Suriname). I due hanno avuto un colloquio seguito da una conferenza stampa. La situazione del Venezuela è stata al centro dell’incontro. Gli altri temi trattati sono stati la cooperazione economica bilaterale, la pandemia di coronavirus, l’ambiente e la sicurezza. Lo riporta un comunicato del dipartimento di Stato Usa. Araujio ha riferito che sono state visitate le strutture dell’Operazione Acolhida, il centro di identificazione e la parrocchia di Nostra Signora Consolata, precisando che l’Operazione Acolhida ha la collaborazione degli Stati Uniti, principalmente attraverso l’agenzia per lo sviluppo internazionale Usaid. “Il popolo venezuelano è costretto a lasciare il proprio paese a causa di una crisi umanitaria causata da un regime dispotico e tirannico che non si preoccupa del benessere del proprio popolo e che crea deliberatamente le peggiori condizioni possibili per la vita del proprio popolo”, ha dichiarato il ministro brasiliano. “Stiamo lavorando sempre su due fronti – sia il Brasile e gli Stati Uniti sia altri paesi interessati a promuovere la democrazia e la prosperità nell’emisfero – che sono: da una parte cercare di restituire la democrazia al Venezuela in modo che il Venezuela possa ripristinare le condizioni per avere un governo che si preoccupa del suo popolo e che può fornire buone condizioni di vita al suo popolo e, dall'altra, accogliere i venezuelani che si rifugiano in altri paesi, che fuggono da quel regime in altri paesi”, ha proseguito. (segue) (Brb)