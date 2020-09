Brasile-Usa: incontro Araujo-Pompeo, questione venezuelana al centro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Araujio, che ha parlato di un incontro “molto proficuo”, ha spiegato perché la questione venezuelana è stata prioritaria: “Molti vorrebbero che questo tema non fosse così prevalente nella nostra agenda (…) ma sfortunatamente, non possiamo non parlare del Venezuela”, ha detto. Il ministro ha descritto il “Venezuela esistente” come un paese “dominato da un regime associato alle peggiori fazioni criminali, un regime che vive del traffico di droga, un regime che cinicamente si presenta ancora come il governo di quel paese”. “Questo è semplicemente un programma di estrazione di ricchezza a vantaggio personale con un progetto per continuare a distruggere semplicemente quel paese, che purtroppo era il progetto di alcuni gruppi politici per l’intera regione e contro il quale, in Brasile, ci siamo opposti. Ci preoccupiamo per il Venezuela, ma anche per il possibile ritorno di questo progetto nella regione. È responsabilità del Brasile, con le nazioni amiche, amiche della libertà e della democrazia, come nel caso degli Stati Uniti”, ha sostenuto Araujio. “È un regime terribile che ha davvero bisogno di scomparire per il bene del popolo venezuelano, per il bene dell’emisfero occidentale e del mondo intero”, ha aggiunto. (segue) (Brb)