Brasile-Usa: incontro Araujo-Pompeo, questione venezuelana al centro (3)

- Tra gli altri temi discussi Araujio ha citato i rapporti con la Guyana, le sfide della pandemia di coronavirus e l’ambiente. Il Brasile, ha detto il responsabile degli Esteri, “si trova in un processo accelerato di ripresa economica” e “tra i paesi emergenti è quello con i migliori numeri di fronte alla crisi”; la partnership economica con gli Stati Uniti “è fondamentale per riprendere la crescita”. Quanto alla politica ambientale brasiliana, il ministro l’ha definita “assolutamente solida, assolutamente in grado di proteggere l’Amazzonia, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile” e si è detto sicuro che gli Stati Uniti possano essere un partner fondamentale per gli “investimenti sostenibili” in Amazzonia. (segue) (Brb)