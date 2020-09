Brasile-Usa: incontro Araujo-Pompeo, questione venezuelana al centro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono a Boa Vista perché stiamo lavorando insieme per aiutare il popolo venezuelano a superare la crisi umanitaria provocata dall’illegittimo regime di Maduro”, ha dichiarato Pompeo, esprimendo grande apprezzamento per l’accoglienza offerta a quasi 265 mila profughi venezuelani. Il rappresentante di Washington ha ricordato l’aiuto Usa: circa 50 milioni di dollari in aiuti umanitari per questa causa, principalmente nel Roraima; 348 milioni di dollari complessivamente per l’assistenza umanitaria ai venezuelani fuggiti dal loro paese e 1,2 miliardi dal 2017 per la risposta alla crisi venezuelana. Pompeo ha ricordato la sua visita in Brasile per l’inaugurazione della presidenza di Jair Bolsonaro, quasi due anni fa, e ha detto che “le due più grandi democrazie ed economie dell’emisfero occidentale sono forze potenti per il bene quando lavorano insieme”. (segue) (Brb)