Brasile-Usa: incontro Araujo-Pompeo, questione venezuelana al centro (5)

- Il segretario di Stato Usa si è soffermato sulla cooperazione nel contesto dell’emergenza Covid-19, ricordando i mille ventilatori polmonari forniti al Brasile, i circa 13,8 milioni di dollari in aiuti pubblici e i 55 milioni di dollari in impegni presi da soggetti privati. Pompeo ha poi parlato della cooperazione economica bilaterale: dell’avvio dei lavori del Forum sull’energia Usa-Brasile istituito a marzo e nell'ambito del memorandum d’intesa Crescita nelle Americhe, dell’apporto del settore privato attraverso il Forum degli amministratori delegati e del dialogo di partnership ambientale che sarà lanciato a ottobre. Infine, per quanto riguarda la sicurezza nazionale, ha sottolineato l’importanza di mantenere le future reti del Brasile al sicuro dal Partito comunista cinese. (Brb)