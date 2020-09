Roma: Fd'I, grazie a forze ordine per interventi su Tor Pignattara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell'Assemblea capitolina, Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo rispettivamente coordinatore e consigliere Municipio Roma V, in una nota dichiarano: "Esprimiamo grande soddisfazione ed un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine per gli interventi dei giorni scorsi a Tor Pignattara contro gli spacciatori e contro uno dei senza fissa dimora di nome Mustafà, anche a tutela delle attività commerciali e delle tantissime persone continuamente molestate". "Ora si prendano i dovuti provvedimenti - aggiungono - anche contro gli altri sbandati presenti sulla strada perché i residenti sono esasperati, come peraltro dimostrano i numerosi video in nostro possesso. Da tempo, dopo anche un partecipato sopralluogo con molti cittadini esasperati e coordinati da Paolo Antonilli che ringraziamo, abbiamo provveduto ad inoltrare numerose diffide ed interrogazioni a tutti gli organi competenti ma il municipio a guida Boccuzzi continua a restare totalmente immobile mentre il Sindaco Raggi ha fornito una risposta ponzio pilatesca. Come Fratelli d'Italia continueremo ad affiancare i cittadini nelle quotidiane battaglie contro lo spaccio di droga, il degrado e la vendita illegale di alcolici ed insisteremo affinché le Istituzioni a guida 5 Stelle escano dalle loro stanze dorate e si attivino per risolvere i tantissimi problemi di Tor Pignattara". (Com)