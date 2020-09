Sicurezza: operazione "Mare sicuro", 15.806 controlli e 697 sanzioni elevate nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa lo scorso 13 settembre la tradizionale operazione estiva della Guardia costiera "Mare sicuro", che anche quest’anno ha accompagnato utenti e fruitori delle spiagge e degli specchi acquei del Lazio lungo i 370 Km delle coste ricadenti nella giurisdizione della Direzione marittima di Civitavecchia, che si estende da Montalto di Castro a Minturno, isole Pontine incluse. Avviata il 15 giugno, pochi giorni dopo il termine del lockdown nazionale, l’operazione ha visto schierare le pattuglie terrestri e i mezzi navali dei compartimenti marittimi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dei 17 uffici marittimi complessivamente dislocati sul territorio regionale in uno scenario inevitabilmente differente dalle precedenti stagioni estive. E in effetti, dopo un primo periodo tra giugno/luglio di sostanziale "attesa" nelle scelte dell’utenza balneare sul come poter frequentare gli arenili e svolgere le abituali attività ludico-diportistiche, si è poi assistito ad un lento ma costante incremento dei numeri registrati. Alla sostanziale assenza di stranieri, ha fatto da contraltare una considerevole presenza di turisti nazionali, nella consapevolezza che le tradizionali attività balneari, così come le attività di controllo della Guardia costiera, dovessero avvenire sempre adottando tutte le precauzioni che la situazione emergenziale in atto ha imposto. Al termine dell’operazione, e sebbene sia stato privilegiato un approccio di natura preventiva piuttosto che repressiva, sono state comminate 697 sanzioni amministrative a fronte di 15.806 controlli, che hanno condotto anche alla redazione di 26 informative di reati alle competenti Autorità giudiziarie. (segue) (Com)