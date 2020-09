Sicurezza: operazione "Mare sicuro", 15.806 controlli e 697 sanzioni elevate nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto attiene alle attività di salvaguardia della vita umana in mare, 79 sono state le unità navali che hanno richiesto il soccorso dei mezzi navali della Guardia costiera, e 203 le persone complessivamente tratte in salvo. Tra gli interventi più significativi, va ricordata la complessa operazione coordinata dal Centro regionale di soccorso marittimo di Civitavecchia a beneficio di una signora di 81 anni in codice rosso che, dalla Moby Dada in navigazione, è stata rapidamente evacuata (tramite verricello) grazie ad un elicottero dei Vigili del fuoco inviato a circa 20 miglia dalla costa. Così come di rilievo è stata la prolungata attività di ricerca e soccorso, durata circa 24 ore, che ha consentito di individuare un motoscafo d’altura di tipo off shore partito dall’Isola di Ponza e diretto a Terracina, che si era ritrovato fuori rotta e alla deriva con i motori in avaria. Oltre alle 4 motovedette che si sono alternate nelle ricerche, un’ampia area del mar Tirreno centrale ha visto il sorvolo di 2 aerei Atr della Guardia costiera ed elicotteri di Guardia di Finanza e Aeronautica militare, fino al ritrovamento dell’imbarcazione e della giovane coppia presente a bordo, ormai stremata dopo tante ore sull’unità. "Al di là di alcuni sporadici episodi - rende noto la Guardia costiera - si può affermare che sia negli arenili tradizionalmente più frequentati, soprattutto quelli più vicini alla Capitale, che nelle acque di maggior richiamo come quelle delle isole Pontine - destinazione preferita di migliaia di unità da diporto -, si è registrato un più generalizzato rispetto delle norme poste a tutela degli stessi utenti del mare in un contesto già complesso che impone, in un momento così particolare, più ampie precauzioni". (Com)