Ungheria: ministro Finanze Varga, economia ripartirà a fatica senza un vaccino

- L'economia ungherese farà fatica a crescere il prossimo anno se non si troverà un vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Mihaly Varga, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano “Magyar Nemzet”. Varga ha parlato mentre il governo sta per annunciare nuove misure per cercare di rilanciare la crescita. Il ministro ha dichiarato che se un vaccino non sarà disponibile intorno alla metà del prossimo anno "allora secondo i nostri calcoli pessimistici potrebbe esserci una crescita economica appena superiore allo zero". In uno scenario ottimistico, l'economia potrebbe crescere dal 4 al 5 per cento l'anno prossimo se un vaccino fosse disponibile nel secondo trimestre, ha detto Varga. Un terzo scenario è un recupero prolungato con una crescita del 3-4 per cento, ma quest’opzione è anche condizionata alla disponibilità di un vaccino, ha aggiunto. L'economia ungherese dovrebbe contrarsi del 5-6 per cento quest'anno. Varga ha affermato che il governo sta lavorando a nuove misure di stimolo che potrebbero includere tagli fiscali mirati per i settori colpiti dalla crisi e un'estensione di una moratoria sui rimborsi dei prestiti nel prossimo anno. (Vap)