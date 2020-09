Business news: Banca centrale Spagna, calo del Pil tra 10,5 e 12,6 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'economia spagnola sia tornata a crescere durante l'estate, dopo lo storico crollo subito nei primi due trimestri dell'anno a causa della pandemia del coronavirus, questo non sarà sufficiente per recuperare la situazione pre-crisi con una caduta del Pil tra il 10,5 ed il 12,6 per cento. Secondo il direttore generale di economia e statistica della Banca centrale almeno fino al 2023 non si raggiungerà il livello pre-crisi. Nello scenario "più positivo", il Pil si ridurrebbe quest'anno del 10,5 per cento e nel 2021 si registrerebbe una ripresa al 7,3 per cento. Mentre nello scenario più negativo, con una diffusione della pandemia più "acuta e consistente", la contrazione dell'economia si estenderebbe fino agli inizi del 2021 ed il Pil calerebbe del 12,6 quest'anno con una ripresa di 4,1 punti il prossimo. (Spm)