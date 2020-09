Business news: Russia, Putin vuole Gazprom come operatore unico per il gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che darà istruzioni al governo affinché riferisca sulla possibilità di rendere il gruppo statale Gazprom operatore unico delle forniture di gas e dei progetti di gassificazione in Russia. Come riferisce l'agenzia di stampa “Tass”, Putin ha dato l'annuncio a seguito di un incontro con l'amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller. A sua volta, il dirigente ha dichiarato che il governo russo sta discutendo la proposta di rendere Gazprom responsabile della costruzione di gasdotti tra centri urbani di diverse grandezza e topologia. L'obiettivo è far sì che l'azienda possa fornire gas direttamente ai consumatori. “Senza dubbio, in primo luogo, ciò accelererebbe il ritmo della gassificazione. Secondariamente, diverrebbe possibile per le entità costituenti della Federazione Russa stanziare una maggiore quantità di finanziamenti all'interno del loro bilancio per l'ingegneria del riscaldamento”, ha inoltre affermato Miller. (Rum)