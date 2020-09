© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 19 settembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 3.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3824m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione che cede sul suo bordo occidentale, mantenendo una certa stabilità seppur con la presenza di maggior nuvolosità. Nubi a tratti anche compatte sul Piemonte e VDA, in graduale ma parziale dissolvimento pomeridiano quando però si attiverà qualche acquazzone lungo le Alpi che in serata potrà coinvolgere marginalmente anche le vicine pianure. Variabilità in Liguria, con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi per nubi alte in transito soprattutto al mattino. Clima meno caldo, flessione delle temperature massime di un 2-3°C in Valpadana, poche variazioni in Liguria dove il mare si manterrà poco mosso. (Rpi)