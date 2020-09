Roma: confermata confisca beni per 2,8 milioni euro a boss 'ndrina basso Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto con il quale la Corte di Appello capitolina ha confermato l’analogo provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Latina, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma, dei beni immobili, autoveicoli e quote societarie, per un valore complessivo di circa 2,8 milioni di euro, riconducibili a Carmelo Giovanni Tripodo (classe 1958), deceduto nel 2019. Di origini calabresi, Tripodo ha dimorato per oltre 30 anni nella zona del basso Lazio dove è stato capo e promotore di un’associazione di stampo mafioso che ha gestito e controllato illecitamente attività economiche e commerciali, condizionando il rilascio di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, come accertato all’esito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia capitolina nell’ambito delle operazioni di polizia "Damasco" "Damasco 2", concluse con il suo arresto nel 2009. Per tali fatti, nel giugno 2013 il boss è stato condannato per il delitto associativo di cui all’art. 416-bis c.p., oltre che per reati in materia di traffico di stupefacenti e intestazione fittizia di beni, nonché per alcuni fatti di abuso d’ufficio in concorso con un amministratore pubblico del Comune di Fondi. (segue) (Com)