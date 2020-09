Roma: confermata confisca beni per 2,8 milioni euro a boss 'ndrina basso Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I successivi approfondimenti patrimoniali svolti dai finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico finanziaria hanno consentito di documentare la palese sperequazione tra gli esigui redditi dichiarati da Tripodo e dai membri del suo nucleo familiare e il patrimonio, costituito da società e immobili – in parte intestati a compiacenti "prestanome" – frutto del reimpiego dei profitti derivanti dalle attività illecite. Il provvedimento di confisca della Corte di Appello di Roma, che, a seguito del decesso del proposto, è stato emesso nei confronti dei suoi eredi, ha ad oggetto: 3 società e il relativo compendio aziendale, operanti nei settori delle pulizie e del trasporto merci per conto terzi; un vasto patrimonio immobiliare composto da 15 unità abitative e commerciali, nonché 9 terreni siti a Fondi (Lt) e 13 automezzi. L’attività testimonia il costante impegno della Procura della Repubblica/Dda, della Corte di Appello e della Guardia di Finanza di Roma nell’aggressione ai patrimoni accumulati dalla criminalità organizzata per sottrarre definitivamente i beni al circuito economico illecito di origine e restituirli alla collettività. (Com)