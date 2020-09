Turismo: Coldiretti, 9 milioni di italiani in vacanza a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se con il bel tempo il mare resta protagonista, anche a settembre si registra un aumento in percentuale del turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne con la possibilità di assistere alle tradizionali attività autunnali come il rito della vendemmia o avventurarsi nei boschi alla ricerca dei porcini, finferli e trombette. La nascita dei funghi – sottolinea la Coldiretti – per essere rigogliosa richiede come condizioni ottimali terreni umidi senza piogge torrenziali, una buona dose di sole e 18-20 gradi di temperatura all’interno del bosco. Secondo Coldiretti a settembre quest’anno si stimano poi circa 900 mila presenze in agriturismo con un calo del 10 per cento dovuto soprattutto all’assenza di ospiti stranieri franati dall’emergenza Covid. A far scegliere le strutture agrituristiche è certamente l’opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all’aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti. Ma nelle aziende agricole sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking ma non mancano – conclude la Coldiretti – attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di cucina o di orticoltura. (Com)