Regno Unito: coronavirus, Johnson valuterà nel fine settimana nuove misure restrittive

- Sarà un fine settimana di riflessione per il premier britannico, Boris Johnson, che vista la “seconda ondata” di contagi di coronavirus dovrà ragionare se rafforzare ulteriormente le misure restrittive per tenere sotto controllo la situazione epidemiologica. Secondo quanto riporta l’emittente televisiva “Bbc”, il governo starebbe valutando di vietare le riunioni familiari e ridurre gli orari di apertura di pub e ristoranti. Ovviamente tali misure avrebbero valore solo sul territorio dell’Inghilterra, mentre i governi di Scozia, Galles e Irlanda del Nord potranno stabilire autonomamente le proprie regole. Attualmente in Regno Unito, circa 13,5 milioni di persone sono sottoposte a restrizioni a livello locale. Anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan – dopo aver annunciato che a capodanno non ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio – ha detto che sono "sempre più probabili" nuove misure restrittive. Ieri ci sono stati altri 4.322 casi confermati di Covid-19 nel paese ed è la prima volta che la quota di nuovi contagi giornalieri ha superato quota 4 mila dallo scorso 8 maggio. (Rel)