Roma: auto contro palo su tangenziale altezza Salaria, due donne in codice rosso

- Incidente stradale nella serata di ieri sulla tangenziale est, in prossimità di via Salaria incontro circonvallazione Salaria. Un'auto, all'interno della quale viaggiavo due donne di 67 e 15 anni, si è schiantata contro un palo. Sul posto, oltre la Polizia locale, una squadra del comando dei vigili del fuoco che ha estratto le due dalle lamiere affidandole alle cure del personale medico del 118. Le donne sono state trasportate in codice rosso agli ospedali Gemelli e Pertini. (Rer)