Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi e in Lombardia.VARIEEvento di beneficenza "Ruote Senza Frontiere", per promuove attività culturali e filantropiche legate al mondo delle due ruote. L’intero ricavato della giornata, decurtati i costi fissi dell’organizzazione, verrà devoluto alla Onlus "Bambini Nel Deserto", organizzazione no profit da anni seguita e sostenuta dall'associazione "Ciapa La Moto" per i progetti di Urban Forestry e Garage Italia.Idroscalo di Milano, Punta dell'Est - Circonvallazione Est (dalle ore 10.00)Inaugurazione del nono Emporio della Solidarietà della Diocesi di Milano con don Luca Violoni (parroco S. Giuliano Martire), Luciano Gualzetti (direttore di Caritas Ambrosiana), mons. Michele Elli (vicario episcopale), Marco Segala (sindaco di San Giuliano), Andrea Checchi (sindaco di San Donato), Marco Rasconi(Fondazione Cariplo).Via San Giovanni Bosco, 2 San Giuliano Milanese, (ore 10.45)(Rem)