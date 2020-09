Libano: contingente italiano Unifil, donate apparecchiature per analisi dei tamponi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unanime è stato il ringraziamento dei medici e dei primi cittadini di Tiro e Bint Jbeil al contingente italiano e in particolare all'Italia, non solo per la consueta vicinanza al popolo libanese, ma anche per la tempestività della donazione, frutto di un efficace coordinamento tra le autorità politiche e sanitarie locali, gli specialisti della cooperazione civile-militare del contingente italiano di Unifil e il Comando operativo di vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa a Roma. L'assistenza al governo libanese, insieme al monitoraggio della cessazione delle ostilità e al supporto alle forze armate libanesi, è uno dei compiti assegnati al contingente italiano di Unifil nel rispetto della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. (Com)