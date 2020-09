Titolo contro Erdogan su un giornale greco, il ministero degli Esteri turco convoca l'ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha convocato l'ambasciatore di Grecia ad Ankara dopo che un titolo ritenuto offensivo nei confronti del presidente turco Recep Tayyip Erdogan è comparso sul quotidiano ellenico "Dimokratia". Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu".Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha dichiarato che il diplomatico ellenico Michael-Christos Diamessis è stato convocato per un "titolo volgare" riguardante Erdogan, aggiungendo che è naturale per i media di entrambi i paesi di criticarne i reciproci politici (talvolta pesantemente), ma che la libertà di stampa non include l'insulto. Il ministero degli Esteri di Atene ha replicato che la libertà di stampa "non nega l'obbligo di astenersi da insultare la personalità di qualsiasi individuo, in special modo un leader straniero. (...) Il ricorso a un linguaggio offensivo va contro la cultura politica e può essere solamente condannato".Il sito di "Dimokratia" è attualmente inaccessibile, ma in una foto della prima pagina del quotidiano ellenico reperibile su internet campeggia la foto di Erdogan con il titolo in turco volutamente offensivo nei confronti del capo dello Stato turco. (Tua)